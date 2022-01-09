Albayrak ve Hacıkerimoğlu TSYD Trabzon Şubesini ziyaret etti

Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında hafta sonu oynanan karşılamayı izlemek için kente gelen Albayrak ve Hacıkerimoğlu, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Albayrak, TSYD Trabzon Şubesi'nin çalışmalarını uzun süredir takip ettiğini belirterek, yeni binanın son derece modern ve Trabzon basınına yakışır olduğunu kaydetti.

Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin her zaman şampiyonluk mücadelesi verdiğini, bu konuda deneyimli olduğunu ifade eden Albayrak, "Öncelikle camianın kenetlenerek şampiyonluk yolunda inancını ortaya koyması çok önemli. Trabzonspor, salgın sonrası stadın doluluk oranı ile de lider. Taraftarı ile kenetlenip başarıya kilitlenmiş bir takım var. Şu anda Trabzonspor büyük avantaj sağlasa da yine de sağlam adımlarla gitmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, doğru planlamanın Trabzonspor'u bu noktaya getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un önünde 18 final maçı var ve öncelikle bu maçları kazanmak gerekiyor. Ara transferde daha da güçleneceğine inandığım Trabzonspor'u taraftarı, şehri daha fazla sahiplenip daha fazla destekleyip mutlu sona birlikte ulaşmanın hesabı yapılmalı."

VAR sisteminin gelmesiyle hataların en aza indiğini aktaran Albayrak, "Artık keyfi düdük çalma devri sona erdi. Bu da Anadolu takımlarının başarısında önemli bir yer tutuyor." ifadesini kullandı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hacıkerimoğlu da Türk futboluna herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirterek, Trabzon'un güçlü yerel basınıyla da örnek teşkil ettiğini anlattı.

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Albayrak'a derneğe yaptığı katkılardan ötürü plaket verdi.