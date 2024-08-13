Alex de Souza, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu istiyor - Son Dakika
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Alex de Souza, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu istiyor

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Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine getirdiği eski Fenerbahçeli Alex de Souza, Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Miguel Crespo'yu istiyor.

13.08.2024 13:15  Güncelleme: 13:23
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Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Süper Lig'in köklü takımlarından Antalyaspor, sarı lacivertli takımda forma giyen Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.

MOURINHO DA İSTEMİYOR

Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'nun da kadroda düşünmediği bu iki oyuncuya Antalyaspor talip oldu. Akdeniz temsilcisi, her iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı ve transferi kısa süre içinde tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSLARI

Zajc, Fenerbahçe'de 123 maçta görev aldı ve 20 gol, 7 asistle oynadı. Crespo ise, sarı-lacivertli formayla 80 maçta 5 gol ve 7 asist yapabildi.

Alex de Souza, Fenerbahçe\'den iki futbolcuyu istiyor

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Son Dakika Spor Alex de Souza, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk: Sen kim oluyorsun da daha Yeni geldin Türkiye ye 0 21 Yanıtla
  • ferhat eser: alex bence sen 5sarayı çalıştır bu 5saraylılar alışkın 5 ler 6 lar yemeye belki biraz birşeyler öğrenirler alex abilerinden 7 4 Yanıtla

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