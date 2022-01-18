Alex Teixeira ligde 7 maç aradan sonra kadroda

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, ligde 7 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Karagümrük maçıyla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kadroda yer aldı.

Giresunspor maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrasında Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen yıldız oyuncu, daha sonra sakatlığını atlatıp Antalyaspor ile Katar'da oynanan Süper Kupa Finali'nde forma giymişti. Ancak Türkiye'ye döndükten sonra hastalanan Alex Teixeira, bu nedenle Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında da takımını yalnız bırakmıştı. Brezilyalı futbolcu, Karagümrük maçında ise kadrodaki yerini aldı. - İSTANBUL