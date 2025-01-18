Aleyna Ertürk Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda final yükselen Aleyna, finalde bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşılaştı.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.