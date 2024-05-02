ALG Spor, Galatasaray Petrol Ofisi maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
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ALG Spor, Galatasaray Petrol Ofisi maçını kazanmak istiyor

ALG Spor, Galatasaray Petrol Ofisi maçını kazanmak istiyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında lider Galatasaray Petrol Ofisi'ne konuk olacak ALG Spor, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor. ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, ligde istedikleri performansı gösteremediklerini belirtirken, son 5 maçı kazandıklarını ve iyi bir seri yakaladıklarını söyledi. Gözcü, son maçlarını lider Galatasaray'a karşı oynayacaklarını ve iyi bir skorla kapatmanın önemli olduğunu vurguladı.

02.05.2024 12:43
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında lider Galatasaray Petrol Ofisi'ne konuk olacak ALG Spor, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor.

Ligde topladığı 55 puanla 6. sırada bulunan önceki sezonun şampiyonu Gaziantep temsilcisi ALG Spor, ligin son haftasını galibiyetle bitirmenin hesaplarını yapıyor.

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine, ligde bu sezon istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını ifade etti.

Yaşanan sakatlıklar yüzünden hedefledikleri yerde olmadıklarını belirten Gözcü, ligdeki son 5 karşılaşmayı kazandıklarını ve iyi bir seri yakaladıklarını aktardı.

Ligin son maçında lider Galatasaray'a karşı oynayacaklarını hatırlatan Gözcü, şöyle devam etti:

"Son 5 maçtır iyi bir seri yakaladık. Aynı seriyi sezonun son maçında devam ettirmek istiyoruz. Son maçı iyi bir skorla kapatmak bizim için oldukça önemli. Çünkü önümüzdeki sezonun başlangıcına çok etki yapacaktır. Onun için çıkıp en iyi oyunumuzu oynayacağız. Kim şampiyon olacak bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz sadece sahada oyunumuzu oynayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ALG Spor, Galatasaray Petrol Ofisi maçını kazanmak istiyor - Son Dakika

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