ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü

05.03.2022 15:54
ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Samsun deplasmanında karşılaştığı İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 11-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Samsun deplasmanında karşılaştığı İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 11-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Samsun İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'a konuk oldu. Mariem Houıj'in 5 golle yıldızlaştığı maçta Gaziantep ALG Spor, rakibini 11-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Sarı-grili takım mücadelenin ilk yarısını 9-0'lık farkla bitirdi. İkinci yarıda daha rahat bir oyun oynayan Gaziantep ALG Spor, deplasmanda İlkadım Belediyesi'ni 11-0 yenerek puanını 29'a çıkardı. ALG Spor'un Samsun ekibi karşısında gollerini Mariem (5), İlayda, Bakarandze, Ruth, Ecem Esem, Ecem Cümert ve Grace attı.

Hasan Vural takımını tebrik etti

Gaziantep ALG Spor Teknik Direktörü Hasan Vural, Samsun deplasmanında çok güzel oyunla gelip gelen takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduk. Tam bir lider takım gibi oynuyoruz ve çok güzel sonuç aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyerek Gaziantep'e şampiyonluk hediye etmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Ömer Erdoğan: 'Gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz' Ömer Erdoğan: 'Gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz' Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İlkadım Belediyesi, Gaziantep, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:44 Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement