ALG Spor, Samsun'dan 11-0'lık galibiyetle döndü - Son Dakika

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Samsun deplasmanında karşılaştığı İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 11-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Samsun İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'a konuk oldu. Mariem Houıj'in 5 golle yıldızlaştığı maçta Gaziantep ALG Spor, rakibini 11-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Sarı-grili takım mücadelenin ilk yarısını 9-0'lık farkla bitirdi. İkinci yarıda daha rahat bir oyun oynayan Gaziantep ALG Spor, deplasmanda İlkadım Belediyesi'ni 11-0 yenerek puanını 29'a çıkardı. ALG Spor'un Samsun ekibi karşısında gollerini Mariem (5), İlayda, Bakarandze, Ruth, Ecem Esem, Ecem Cümert ve Grace attı.

Hasan Vural takımını tebrik etti

Gaziantep ALG Spor Teknik Direktörü Hasan Vural, Samsun deplasmanında çok güzel oyunla gelip gelen takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduk. Tam bir lider takım gibi oynuyoruz ve çok güzel sonuç aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyerek Gaziantep'e şampiyonluk hediye etmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP