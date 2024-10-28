Ali Bıdı, Alanya Triatlonu'nda İki Başarı Birden Kazandı - Son Dakika
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Ali Bıdı, Alanya Triatlonu'nda İki Başarı Birden Kazandı

Ali Bıdı, Alanya Triatlonu\'nda İki Başarı Birden Kazandı

'Demir adam' lakaplı Ali Bıdı, omzunda 8 çivi ve 1 plak ile katıldığı Alanya Triatlonu'nda 75-79 yaş kategorisinde ikincilik madalyası kazandı ve 2024 sezonu için de kupaya layık görüldü.

28.10.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
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'Demir adam' lakaplı işadamı Ali Bıdı, omuzunda 8 çivi ve 1 plak ile yarıştığı Alanya Triatlonu'nda 1 kupa ve 1 madalya kazandı.

Alanya'da; 33.'sü düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yaş grupları, elit erkek, elit kadın ve halk triatlonu kategorilerinde bu yıl 26 ülkeden 367 sporcu yarıştı. 'Demir Adam' lakaplı 75 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, organizsyonda iki başarıya birden imza atarak kupa ve madalya kazandı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in startını verdiği yarışlarda, yaş grupları kısa mesafede 20-24 erkek/kadın, 25-29 erkek, 30-34 erkek/kadın, 35-39 erkek/kadın, 40-44 erkek/kadın, 45-49 erkek/kadın, 50-54 erkek/kadın, 55-59 erkek, 60-64 erkek, 65-64 erkek, 65-69 erkek, 70-74 erkek, 75-79 erkek kategorilerinde mücadele verildi.

75-79 yaş kategorisinde ikincilik madalyası aldı

Alanya'da 'Nerede Kalmıştık' mottosuyla, 33 yıldır düzenlenen Uluslararası Triatlon Yarışması'nda, 3 ay önce Eğirdir'de yarıştığı sırada omzu ve 4 kaburga kemiği kırılan iş insanı, milli sporcu Ali Bıdı da mücadele etti. Omuzundaki 8 çivi ve 1 plak ile gerçek demir adam olan Ali Bıdı, önce denizde 1,5 kilometre yüzdü, ardından 40 kilometre bisiklet sürdü. Sonrasında 10 kilometre koşan Ali Bıdı, Alanya Triatlonu Türkiye Kupası'nda 75-79 yaş kategorisinde ikincilik madalyası aldı.

Ali Bıdı, katıldığı tüm yarışların puanlaması sonucunda da, 2024 Sezonu 75-79 yaş kategorisinde de ikincilik kupasına layık görüldü. Ali Bıdı'ya ödülünü Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik verdi. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Başkanı da olan iş insanı Ali Bıdı, kürsüde iken Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e triatlon sporuna katkılarından dolayı vazo armağan etti. Başkan Özçelik, Ali Bıdı'nın gençlere örnek bir insan olduğunu belirterek, 120 yaş hedefinde başarılar diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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