Ali Gürbüz Kepez Belediyespor ile Anlaştı

Kepez Belediyespor ile anlaşan başpehlivan Ali Gürbüz için imza töreni düzenlendi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4. kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, belediye önünde gerçekleştirilen törende, Kepez Belediyespor sporcusu olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kepez'de yağlı güreş kültürünün her zaman olduğunu anlatan Gürbüz, ilk kemerini Kepez Belediyesinin güreşinde aldığını, Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de başpehlivan Gürbüz'ün er meydanında Kepez Belediyespor sporcusu olarak güreşecek olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocagöz, Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'ni de 12 yıl aradan sonra 19 Nisan Pazar günü Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda düzenleyeceklerini kaydederek, "Başpehlivanlık kolay kazanılmaz. Başpehlivanlık, hem ahlakıyla hem gücüyle öne çıkmak demektir. Bunun yaşayan temsilcisi, Ali Gürbüz'dür. Ali Gürbüz'ün ebedi altın kemere de kavuşmasını yürekten diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürbüz ile Kocagöz, sözleşme imzaladı. Törenda ayrıca güreşçi ikiz kardeşler Rıza Durmuş ve İlker Durmuş ile pehlivan Selim Gündoğdu da Kepez Belediyespor'a imza attı.