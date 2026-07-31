Ali Han Köse Klasman Hakemliğine Yükseldi - Son Dakika
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Ali Han Köse Klasman Hakemliğine Yükseldi

Ali Han Köse Klasman Hakemliğine Yükseldi
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Bölgesel Amatör Lig'de başarılı performansıyla Ali Han Köse, Klasman Yardımcı Hakemliğine yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig'de gösterdiği başarılı performansla Bilecikli hakem klasman yardımcı hakemliğine yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig'de görev yaptığı karşılaşmalardaki başarılı performansıyla Klasman Yardımcı Hakemliğine yükselen, aynı zamanda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli olan Ali Han Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Demir, elde ettiği başarı dolayısıyla Köse'yi tebrik ederek yeni görevinde başarılarının devamını diledi. Klasman Yardımcı Hakemliğine yükselerek önemli bir başarıya imza atan Ali Han Köse'nin, Türk futbolunda üst klasmanlarda görev alması adına önemli bir adım attığı belirtilirken, Bilecik'ten yetişen hakemlerin elde ettiği başarıların spor camiası açısından memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Bölgesel Amatör Lig'de gösterdiği başarılı performansla Klasman Yardımcı Hakemliği'ne yükselen personelimiz Ali Han Köse'yi tebrik ediyorum. Bu başarının ilimiz adına gurur verici olduğuna inanıyorum. Yeni görevinde de aynı azim ve kararlılıkla başarılı çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor, kendisine üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Han Köse Klasman Hakemliğine Yükseldi - Son Dakika

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