Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası Yenileniyor - Son Dakika
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Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası Yenileniyor

Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası Yenileniyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nın yenileme çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatıldı. Yıpranan saha zemini yenilenirken, çevre düzenlemesi Salihli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

11.12.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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Manisa'nın Salihli ilçesi Yörük Mahallesi'nde bulunan Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenileniyor.

Salihli'de bir çok amatör spor kulübünün hem antrenmanlarını yaptığı, hem de maçlarını oynadığı Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında yıpranan saha zemininin yenileceği öğrenilirken, çevre düzenlemesinin ise Salihli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi.

Halı saha zemini yenileme çalışmalarının ise yaklaşık 3 hafta devam edeceği belirtildi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, yenileme çalışmalarının ardından Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nın amatör spor kulüplerine ve vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası Yenileniyor - Son Dakika

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