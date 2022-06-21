Ali Koç: "Ahmet başkan çıtayı yükseltti, biz de daha yukarı çıkarmalıyız" - Son Dakika
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Ali Koç: "Ahmet başkan çıtayı yükseltti, biz de daha yukarı çıkarmalıyız"

21.06.2022 17:05

- Ali Koç: "Ahmet başkan çıtayı yükseltti, biz de daha yukarı çıkarmalıyız" Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi yapıldı.

- Ali Koç: "Ahmet başkan çıtayı yükseltti, biz de daha yukarı çıkarmalıyız"

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç

İSTANBUL - Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Koç, eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çıtayı yükselttiğini ve kendilerinin de bu çıtayı daha yukarı çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleşen toplantıda, vakfın yeni başkanı da seçildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Bir önceki başkan Ahmet Ağaoğlu'yla birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Ali Koç, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan Ahmet Ağaoğlu, 1 yıldır çok sık bir araya geldiklerini ifade ederek, "Futbolun sıkıntıları azalacağına, 2-3 yıldır artarak devam etti. Federasyon başkanının ve yöneticilerin istifası, olağanüstü seçim, naklen yayın ihalesinin karara bağlanamaması derken, futbol adına ne kadar sıkıntı varsa hemen hemen hepsini bir arada yaşadık. TFF'de yeni bir başkan ve yönetim seçildi. Çok sağlam bir irade gördüm. Perşembe günü göreve gelip cumartesi aldıkları radikal karar, ne kadar iradeli olduklarını gösterdi. Ali Koç başkanımıza ve değerli yönetimine ve Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin" açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, yayıncı kuruluş konusundaki soruya ise, "Bildiğim kadarıyla Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluşla bir görüşme yapacaktı. En sağlıklı bilgiyi kendisinden alırız" cevabını verdi.

Ali Koç: "Federasyonun iradesi gelecek için umut veriyor"

Herkesin işlerinin yoğun olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ali Koç, "Bütün bunların üstüne kulüplerin işlerini yapmak çok fazla yük bindiriyor. Tarihin en garip sezonunda Ahmet Bey başkanlık yaptı ve bizim adımıza iyi pozisyonlar aldı. İçeride 'Zerre kadar şüpheniz olursa, en ağır eleştirileri yapın' dedim. Ağır bir yük vardı. Bize göre çıtayı yükseltti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulumuz, en üst seviyedeki çıtayı, yeni federasyonla beraber daha da yukarıya çekebilir. Futbolun sorunları her geçen gün daha da kronikleşiyor. Federasyonumuzun da ilk günlerdeki performansı, gelecek için umut veriyor. Ne kadar temaslarımız olsa da, geçmiş federasyonla arpa boyu kadar yol alamıyorduk. Taleplerimiz sadece dinleniyordu. Yeni federasyonun 3 günde aldığı mesafe çok önemli. Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

Yayın ihalesi hakkında da konuşan Ali Koç, "Yeni spor yasası var. Bazı konular var, bizim dışımızda gelişiyor. Pandemi gibi, kur artışı gibi konular var. Büyük kulüplerin ek gelirleri oluyor ama bazı kulüplerin gelirlerinin yüzde 80'i yayın geliri. Her gelir gelse bile, geçen senedeki noktayla aynı noktadayız ama döviz olarak baktığımızda zor bir durumla karşı karşıyayız. Bugün itibariyle bir sonraki ihalenin hazırlığını yapmalıyız. Bu rakamlarla Avrupa'da başarılı olmamız pek mümkün görünmüyor" açıklamasını yaptı.

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Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ali Koç oldu Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ali Koç oldu Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ali Koç oldu Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ali Koç oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç: 'Ahmet başkan çıtayı yükseltti, biz de daha yukarı çıkarmalıyız' - Son Dakika

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