Ali Koç: "Bir puan kaybı sonrası, işler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Ligi bitirtmeyiz tehditlerinde bulunurlar, açıklayacağız derler, en sonunda ise istedikleri olunca susarlar. İşler iyi giderken de itidalli olalım derler." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ali Koç: 'Bir puan kaybı sonrası, işler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. - Son Dakika
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı. Turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray arasında bir koalisyon olduğu iddialarını reddetti. Koç, bu kulüplerin birbirlerine yakınlığının bilindiğini ancak bunun bir koalisyon olmadığını belirtti.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Balıkesirli Briççiler Adana'da düzenlenecek olan 2024 Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Briç Şampiyonasına katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için "Yeniden Satış Platformu" açıldığını duyurdu.
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