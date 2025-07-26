Ali Koç: Fenerbahçe Ailesi Birlikte Güçlüdür - Son Dakika
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Spor

Ali Koç: Fenerbahçe Ailesi Birlikte Güçlüdür

26.07.2025 15:34
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza süreci ve saldırılara karşı birlik vurgusu yaptı, yeni sponsorlukları duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza sürecini yürütenlerin imza veren üyelerin duygularıyla oynadığını vurgulayarak, "Türk futbol tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Keşke başka şeyler konuşuyor, başka şeylere odaklanabilseydik. Bakıldığında geçen sezon birçok branşta başarılar elde ettik. Hakkaniyetle yarış ortamının sağlandığı alanda kulübümüzün başarısı ortadadır. Başarı elde edilen branşların tüm fertlerini tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

"Dünyaca ünlü bir markayla sponsorluk anlaşması imzaladık"

Kulüp bünyesinde yapılan sponsorluklar hakkında bilgi veren Koç, "Çok önemli iki sponsorluk anlaşması imzaladık. Adidas ile büyük bir anlaşma imzaladık. İlk taksiti aldık. Tüm parayı kırdıracağımız söylendi. Bu doğru değil. Anlaşmanın devamlılığı doğrultusunda bizden sonraki yönetimler de bundan yararlanacaktır. Bir diğer anlaşmayı da stadyum isim sponsorluğunda yaptık. Dünyaca ünlü bir marka olan Chobani ile anlaşma imzaladık. Markanın kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya ülkemizin yetiştirdiği değerli bir isimdir. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir önceki sponsorluğumuzu sağlayan Ülker grubuna da çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kazanmayı hedefleyen genç profillere odaklanıyoruz"

Maddi durumun sportif başarıdaki en büyük etken olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Sürdürülebilir sportif başarıların en önemli faktörü biliyorsunuz ki maddi olanaklardır. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren kulübün mali bağımsızlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreç zarfında en önemli gelir kaynağımız olan yayın gelirlerimizin 3'te 1'e düşmesi ve gelirlerimizin büyük kısmının bankalar tarafından alınmasının hafife alınarak elde ettiğimiz başarıların küçültülmesi üzücüdür. Futbolda istenilen olmadı diye mali anlamda ibra etmeme gibi düşünceler çılgınlıktır. Yeni sezon ne yazık ki piyasaların geldiği nokta hiç görmediğimiz seviyelerde. Transferde kapılar 20-25 milyon bandında açılıyor. Hocamızın futbol aklına güveniyoruz. Hocamızın kamuoyunda uğradığı şiddeti de kınıyoruz. Umuyoruz ki bu sene çok daha farklı bir takım izleyeceğiz. Bir futbol aklını ortaya koyuyoruz. Kazanmayı hedefleyen genç profillere odaklanmış durumdayız. Yapılan transferler de tesadüf değil, başarının göstergesidir. Portekiz'e kampa gittik, yerden yere vurdular. İyi ki gitmişiz. Avrupa'nın birçok büyük kulübü de orada yeni sezon hazırlıklarını yaptıklarını gördük. Umarım bu akşamla birlikte kampımızı iyi bir şekilde bitiririz" ifadelerini kullandı.

"Türk futbol tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır"

Camianın geleceği adına mücadeleye devam edeceklerini aktaran Ali Koç, "Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi bizim de sorunlarımız olabilir. Eleştiriye her zaman açığız. Yapıcı fikir başka, fitne fesat başka. Sosyal medya üzerinden yayılan algı operasyonlarına baktığımızda amacın kulübümüzü içeriden zayıflatmayı amaçladığını görüyoruz. Tehlikenin farkında olmalıyız. Bilinçli olarak birlik ve beraberlik duygularımız törpülenmek istenmektedir. Kulübü yıpratma dilinin amacı, Fenerbahçeliler birbirini yıpratsın ve bu durum sonsuz kaosa sürüklensin diyedir. Türk futbol tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır. Biz mücadelemizi görevde olsak da olmasak da devam ettireceğiz" dedi.

"Sadece bir spor kulübü değil, bir aileyiz"

İmza kampanyası süreciyle ilgili de sarı-lacivertlilerin başkanı şunları söyledi:

"İmza veren tüm üyelerimize saygı duyuyoruz. Onların taleplerini görüyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Bu sürece zarar vermemek için konuyla alakalı hiçbir müdahalem olmamıştır. Geçerli imza sayısı yeterli değildir. Biz bu süreçten bağımsız olarak talebi gördük ve seçim kararı aldık ama maalesef sürecin hiç de söylendiği gibi işlemediğini hepimiz gördük. Biz bu kulübün saygınlığını korumakla yükümlüyüz. Bu kulüpteki asılsızlıkların peşini bırakmayacağız. 118 yıllık kulübümüzü neden böyle bir durumun içine sokmak istediniz? Neden Fenerbahçe'mizin adını sahtecilikle yan yana getirdiniz? Niyetiniz erken seçim ise neden bu kadar beklediniz? Bu süreci yönetenler, temiz duygularla imza veren üyelerimize hesap versinler. Şimdi geriye değil ileri bakma zamanıdır. Biz hazırız. Bizi yıkmaya çalışanlar, bizleri birbirimize kenetlediler. Sadece bir spor kulübü değil, bir aileyiz. Biz birlikte yürüdüğümüz zaman bu camianın durdurulamayacağının birçok örneği tarihimizde vardır. Bizler buradayız, her türlü sorumluluğu almaya hazırız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç: Fenerbahçe Ailesi Birlikte Güçlüdür - Son Dakika

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