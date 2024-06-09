Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Spor

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç yeniden başkan seçildi. Koç, toplam 16 bin 464 oy alarak başkan oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde 47 sandıkta 27 bin 489 üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy 26 bin 947 olurken, Ali Koç 16 bin 464 oy alarak başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım'ın ise 10 bin 483 oy aldığı açıklandı. - İSTANBUL