Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi

Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu\'nda yeniden başkan seçildi

Ülker Stadı'ndaki kongrede 26 bin 947 oydan 16 bin 464'ünü alan Ali Koç, 3. kez başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım'ı geçerek, Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde birçok isim yer alıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçim sonrası bir araya gelerek birlikte tribünlere çıktı. Ali Koç'u destekleyen taraftarlar büyük coşkuyla kutlama yaptı.

09.06.2024 21:23
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Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 3. kez göreve geldi.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ı geçerek, kongre üyeleri tarafından yeniden 3 yıllığına göreve getirilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım el ele

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.

Kongrede Ali Koç'un kürsüye gelmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelerek, taraftarları selamladı.

Ali Koç'u destekleyen taraftarların büyük coşkusu

Ali Koç'u destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini büyük coşkuyla kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, Ali Koç lehine tezahüratlar yaparken, seçim sonucunun belli olmasının ardından şarkılar, tezahüratlar ve meşalelerle seçim sonucunun mutluluğunu yaşadı.

Başkan Ali Koç da konuşmasının ardından meşale yakarak zaferini kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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