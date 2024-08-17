Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının olduğu tribüne geçti

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç devre arasında protokol tribünü terk edip, sarı-lacivertlilerin yer aldığı deplasman tribününe geçti.

Başkan Koç, güvenlik ekipleriyle birlikte Göztepeli taraftarların olduğu güney kale arkası tribününde geçip Fenerbahçeli futbolseverlerin maçı izlediği alana girdi. Göztepeli taraftarların Koç'a yabancı maddeler attığı görüldü. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin, sarı-lacivertli taraftarların tribünde yaşadığı karışıklığa müdahale etmek için sahaya girdiği öğrenildi. Ardından tekrar tribünden çıkıp maçın oynandığı esnada tekrar güney kale arkasından geçen Ali Koç'a büyük tepki yağdı. Ali Koç'un çıkış tüneline giderken başına su şisesi geldiği ve düştüğü görüldü, maça ara verildi.

Yoğun koruma ekibiyle tünele gelen Ali Koç, yeniden protokol tribününe geri döndü. Ali Koç, protokol tribününe dönerken Göztepe CEO'su Kerem Ertan Koç'a tepki gösterdi.

Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.