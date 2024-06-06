Ali Koç: Fenerbahçe, Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biriydi - Son Dakika
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Ali Koç: Fenerbahçe, Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biriydi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biri olduklarını belirtti. UEFA'nın bağımsız olarak 700 kulübü incelediği rapora atıfta bulunan Koç, kulübün mali durumunun ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

06.06.2024 20:25
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Ali Koç: "Finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulübüydük. Bizden bağımsız 700 kulübü inceleyen UEFA'nın raporundan bahsediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç: Fenerbahçe, Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biriydi - Son Dakika

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