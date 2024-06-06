Ali Koç: Fenerbahçe, Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biriydi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biri olduklarını belirtti. UEFA'nın bağımsız olarak 700 kulübü incelediği rapora atıfta bulunan Koç, kulübün mali durumunun ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.
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6.06.2024 21:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç: Fenerbahçe, Avrupa'nın en kötü kulüplerinden biriydi - Son Dakika
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