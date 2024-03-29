Ali Koç: Futbolcularımıza ceza verilmesi Türk futbolunu uluslararası alanda sıkıntıya sokar

TFF, Galatasaray'a ve Ayhan Akman ile Günay Güvenç'e ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübüne ve sarı-kırmızılıların futbol direktör yardımcısı Ayhan Akman ile kalecisi Günay Güvenç'e para ve hak mahrumiyeti cezaları verdi. Galatasaray'a 380 bin lira para cezası, Ayhan Akman'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve Günay Güvenç'e 2 maç men ve 26 bin lira para cezası uygulandı. Kasımpaşa ve Adana Demirspor Kulüpleri ile Fatih Karagümrük de cezalar aldı.