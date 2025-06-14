Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek - Son Dakika
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Spor

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy\'e getirecek
14.06.2025 11:56
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Fenerbahçe, Lille ile yollarını ayıran Jonathan David için harekete geçti. Yıldız oyuncu için 9 milyon euro maaşta anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon euroluk imza parasını düşürmek için pazarlık yapıyor. Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Lille ile yollarını ayıran Jonathan David için harekete geçti. 9 milyon euro maaşta el sıkışan yönetim, 15 milyon euroluk imza parasını düşürmek için pazarlık yapıyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Ali Koç'un talimatıyla harekete geçen yönetim, yıldız oyuncunun menajeri Nick Mavromaras ile temaslarını sıklaştırdı. David'in yıllık 9 milyon euroluk maaş talebini kabul eden Fenerbahçe, şu anda 15 milyon euro olarak istenen imza parasını düşürmenin yollarını arıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuca ulaşması bekleniyor.

DEVİN ÖZEK DEVREDE

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, transferin baş aktörlerinden biri. Başkan Ali Koç'un "Bu işi bitir" direktifi verdiği Özek, David'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Maaş konusunda el sıkışılırken, imza parası için pazarlıklar devam ediyor.

Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Fenerbahçe, Kadıköy, Ali Koç, Futbol, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • erkan zengin:
    Elimizde patlar iyi oyuncu değil almayın bence 9 4 Yanıtla
  • Volkan Canbaz:
    Verilen paralari yaziki gercekten yazik.o paralari Altyapiya yatirin.fener galata Besiktas baskanlari ciksin bizden 5 sende birsey beklemeyin desin.kendi yildizlarimizi biz cikaralim.adem Mehmet Ali vs onlari konusalim onlari konussunlar 8 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kesenin ağzı hiç kapanmadıki hep açık ama icraat yok. 7 0 Yanıtla
  • tektabancaa1:
    Amk yerinde saneye 10 milyon euro maaş verenide çuvalla para veriyorlar diye paylaşsaydınızya sözde objektifler 5 1 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    yillardir fenerbahçe nin aradigi golcü bu bence 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek - Son Dakika
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