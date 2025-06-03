Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Ali Koç\'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi
03.06.2025 13:47
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı ile görüşmelere başladı. Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Hedefte olan isimler; kanat oyuncusu Lee Kang-in, forvet Gonçalo Ramos ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen stoper Milan Skriniar.

Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olabilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu doğrultuda Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı için görüşmelere başladı.

GÜNDEMDE ÜÇ YILDIZ FUTBOLCU VAR

Sarı-Lacivertli ekip, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan üç yıldız için harekete geçildi. Hedefte olan isimler kanat oyuncusu Lee Kang-in, forvet Gonçalo Ramos ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen stoper Milan Skriniar.

ÇUVALLA PARA HARCAYACAKLAR

Fransız kulübü, iyi teklifler gelmesi durumunda bazı oyuncularına veda etmeye sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri olan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız Lee Kang-in'in bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını zorlamaya kararlı.

Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, bu listeye şimdi de PSG forması giyen 23 yaşındaki Portekizli forvet Gonçalo Ramos eklendi. 45 milyonluk yüksek maliyeti nedeniyle Ramos'un kiralanması gündemde.

Milan Skriniar, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    her yıl duyduğum şeyler bunlardan 78 1 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    TFF den de yalvar yakar 2 yıldız istedi olmadı iftira attı olmadı milleti kandırmaya çalıştı biz suçsusuz onlar şike yaptığından kazanıyor diye halk bunu da yemedi şimdi yine yıldız karmaşası 3 yıldız isteyeceğine formasında takımındaki gerçek 3 yıldıza sahip çıksın... 52 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Boşa masraf yapıp paranızı Çar çur etmeyin şampiyon Galatasaray 30 9 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Gitsin pazarda limon satsın daha faydalı olur maalesef. 34 2 Yanıtla
  • Lord:
    Ali Koç Dünya karması da kursa Fenerbahçe'nin Ali Koç ile şampiyon olacağına inanmıyorum 10 3 Yanıtla
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