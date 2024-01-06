Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener\'e gelmek istiyor

Ölümlü Dünya 2 tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu! İşte kazanılan para

Bir dönemin en sert muhalifiydi, Erdoğan\'la aynı kareye girmek için her yolu denedi

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KRUNIC GELMEK İSTİYOR"

Yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında da konuşan Ali Koç, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" dedi.

STOPER VE 6-8 TRANSFERİ

Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var" ifadelerini kullandı.