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Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor - Son Dakika
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Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır radarlarında olan yıldız futbolcu Rade Krunic transferi hakkında canlı yayında bilgi verdi. Koç, "Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" ifadelerini kullandı.

06.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 11:07
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KRUNIC GELMEK İSTİYOR"

Yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında da konuşan Ali Koç, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" dedi.

STOPER VE 6-8 TRANSFERİ

Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var" ifadelerini kullandı.

Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener\'e gelmek istiyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • kenan mutlu: Maşallah 3 büyük kulüp de borç içinde yüzerken hala transfer peşindeler ve halktan para dileniyorlar bazen,futbolcular keyif içinde hayat sürerken halk da bunlara para veriyor ne komik Yanıtla 7 4

Rade Krunic, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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