Ali Koç'tan Gönüllülere Tehdit - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Gönüllülere Tehdit

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Koç'un imza kampanyasına tepki göstererek tehditlerde bulunduğunu açıkladı.

18.05.2025 15:25
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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gece saatlerinde derneğe gelerek imza kampanyasına tepki gösterdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır. Bilindiği üzere bir süredir Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği olarak camiamızın adına eleştiri hakkımızı kullanarak, "Geleceğe İmza" sloganı ile başlatmış olduğumuz bir imza kampanyası bulunmaktadır. Değerli kongre üyelerimizi, tüzüğümüze ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki mevcut hükümlere uygun bir biçimde, kulübümüzün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet ediyoruz.

Ancak ne yazık ki; Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur. Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, "Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?" diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından "Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor." söyleminde bulunarak "Sizler camiayı karıştırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkadan kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık.

Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; "Seninle ilgili her bilgiye sahibim" imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından "Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığın sürece seninle özel olarak uğraşacağım" tehdidinde bulundu.

Sayın Ali Koç, yedi yıllık başkanlığı sürecinde hiç derneğimize gelmemiş, birçok kulüp üyesi bulunan derneğimizin hiçbir organizasyonuna katılmamış, derneğimize akreditasyon vermemiş, bizimle hiçbir şekilde sıcak ilişkiler kurmamıştır. Bu açıdan bu haddini aşan derneğimizi demokratik haklarımızdan sindirmeye yönelik eyleminin Sayın Ali Koç'un dün akşamki ani ziyaretini maksadı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaşanan olay ile başta şahsım olmak üzere şahsımda değil, Fenerbahçe camiasının tüm demokratik değerleri saldırıya uğramıştır.

Fenerbahçe SK; tarihi boyunca baskıya boyun eğmeyen, demokratik değerleri savunan bir kulüp olmuştur. Bu değerlere yapılan her türlü müdahalenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı, adaletin önünde bu haksız saldırının hesabının sorulması için tüm kararlılığımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Kimsenin bulunduğu makamın gücünü kullanarak gönüllülerin sesini kısmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Tüm Fenerbahçelileri sağduyulu ama kararlı bir duruşla, demokrasiden yana tavır almaya ve imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Gönüllülere Tehdit - Son Dakika

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