Ali Koç'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na Tepki
Ali Koç'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na Tepki

15.09.2025 01:53
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımın toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırdığına dikkat çekti. Koç, 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı gösterilen direnişin önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımın toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırdığına dikkat çekti ve "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sarı-lacivertlilerden tepki geldi. Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikayette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

