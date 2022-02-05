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Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik - Son Dakika

Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik

05.02.2022 17:19

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yüksek divan kurulu toplantısında yeni teknik direktörle ilgili açıklamalarda bulundu. 3 hocayla görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Koç, "İkisiyle parasal konuları müzakere aşamasına gelindi. Bu insanlar hemen para pul konuşmuyor." dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için 3 hocayla görüşüldüğünü belirten Koç, 2'siyle parasal konuşmalara başlandığını belirtti.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"KONUŞTUĞUMUZ HOCALAR SEZON ORTASINDA GELMEYE SICAK BAKMADI"

"Çoğunluğun kabul edebileceği bir ismi en geç devre arasına yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler, sezon ortasında sıcak bakmaması üzerine onlarla hibrit bir sistem konuştuk. Çalışacağınız ekipten, yardımcı antrenörünüzü yollayın. Bizim ekiple Mayıs ayına kadar götürelim bu arada yeni sezon planlamasını yapalım. Konuştuğumuz hocalardan ikisi buna sıcak baksa da bu konuda adım atamadık.

"2 HOCAYLA PARASAL KONUŞMALAR AŞAMASINA GELİNDİ"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Belirlediğimiz 3 hocayla müzakereler devam etmektedir. 2'siyle parasal konuşmalar aşamasına gelinmiştir. Hemen para konuşmuyorlar. Vizyon, konsept, plan, maçlar inceleniyor, seyrediliyor. Bu konuda acele etmeden en sağlıklı karar için devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik - Son Dakika
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