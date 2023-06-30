Ali Koç'un İsmail Kartal'ı ziyareti sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Ali Koç'un İsmail Kartal'ı ziyareti sosyal medyada gündem oldu

30.06.2023 15:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal'ı ziyaret etti. Ancak Koç'un eli cebinde ve takım elbise giymemesi kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirildi.

Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'ı ziyarete giden Ali Koç'un o anlardaki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu. Elleri cebinde olan ve takım elbise giymeyen Ali Koç'u kullancılar sert şekilde eleştirdi.

ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ

Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'dan yeni sezon için ilk fotoğraf geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Koç'un eli cebinde poz vermesi çok tartışıldı.

GÜNDEM OLDU

Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal'ın yanında oldukça rahat şekilde poz vermesi ve takım elbise giymemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarla Ali Koç'u adeta topa tuttu.

İşte o yorumlaradan bazıları;

YORUMLAR
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un İsmail Kartal'ı ziyareti sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'un İsmail Kartal'ı ziyareti sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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