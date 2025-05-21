Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası Fenerbahçe'den çok sert açıklama - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası Fenerbahçe'den çok sert açıklama

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Ali Koç\'un sızdırılan görüntüleri sonrası Fenerbahçe\'den çok sert açıklama
21.05.2025 19:11  Güncelleme: 19:19
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Ali Koç\'un sızdırılan görüntüleri sonrası Fenerbahçe\'den çok sert açıklama
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki görüntülerinin basına sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki görüntülerinin basına sızdırılması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada görüntülerin hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edildiği ve görüntülerin manipülasyon içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz."

İşte Ali Koç'un dernek ziyaretinden o görüntüler;

Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor
Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası çok sert açıklama! Ali Koç mahkemeye gidiyor
Ali Koç\'un sızdırılan görüntüleri sonrası Fenerbahçe\'den çok sert açıklama

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un sızdırılan görüntüleri sonrası Fenerbahçe'den çok sert açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yaman Auto:
    yiyim birbirinizi :) Ali başkan kal gitme lütfen. Şampiyon GS. 68 62 Yanıtla
  • Burak:
    Kişisel çıkarların için FENERBAHÇE'yi kullanma! Git bireysel ne yapıyorsan yap! Senin vizyonsuzluklarını sacmalıklarını cekmek zorunda mıyız arkadaş! Düş yakamızdan istenmiyorsun seçim açıkla Haziran için yeter ya yeter! 64 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Süzme yoğurt ali koç 40 2 Yanıtla
  • Türk:
    Sayın başkanım pavasız kuççuları dinleme, her yıl şampiyon gs de olsa oyum sana! Kulübü sat parayla yenisini aç hepimiz oraya geliriz. Paralı kocca paralı başgan bulunmaz bu devirde. Kulüp senindir biz arkandayız devam et başganım yeter ki 12 28 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    istifa et artık 20 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Rahmi Koç un oğlu mu? Cerrahpaşalı Halid in yeğenimi belli değil... 17 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ülke şantaj ve kalleşlikte prime dönemini yaşıyor. Kim kime saplarsa ? 11 0 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    öyle bi geldiki kamerayı bantlayacak sandım 7 1 Yanıtla
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