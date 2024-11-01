THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko,bu akşam sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli camia adına çok önemli bir gelişme yaşandı.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Ülker Sports Arena'daki Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izleyecek. İkilinin maçı yan yana izleyeceği de belirtildi.
Öte yandan son seçimde mevcut başkan Ali Koç'a rakip olan Aziz Yıldırım, sürpriz bir karar daha aldı. Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımda 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na da katılması bekleniyor.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 7. haftasından Sırp takımı Partizan'ı konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor - Son Dakika
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