Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor - Son Dakika
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Spor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de bu akşam oynanacak olan Partizan maçını sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte yan yana izleyecek.

01.11.2024 16:08
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THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko,bu akşam sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli camia adına çok önemli bir gelişme yaşandı.

KOÇ VE YILDIRIM YAN YANA İZLEYECEK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte Ülker Sports Arena'daki Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izleyecek. İkilinin maçı yan yana izleyeceği de belirtildi.

AZİZ YILDIRIM DİVAN'A DA KATILACAK

Öte yandan son seçimde mevcut başkan Ali Koç'a rakip olan Aziz Yıldırım, sürpriz bir karar daha aldı. Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımda 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na da katılması bekleniyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 7. haftasından Sırp takımı Partizan'ı konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Son Dakika Spor Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Özgür Çelik:
    ikisi eş başkan olsunlar sampiyon olmamaları daha bir garanti olsun. 62 7 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Sinek ikili 26 24 Yanıtla
  • sudem meliss:
    E Ne Yapalım Sanki Şampiyonluk Maçına Çıkacak Eski Hocalarına Karşı Oynayacaklar Obradovic 15 3 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    tarihin en büyük sinek ikilisi Erden Timur'un gölgesinde ezildiği için Erden'i tasfiye eden Dursun Özbek'tir 5 7 Yanıtla
  • Behzat:
    Yakışir size. 8 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Bide böyle deneyim bakalim ) 5 2 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Aziz koçun ensesinde 4 1 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Azîz başkan el atmalı artık, Ali Koç başkan çok yumuşak kalıyor,malum yapının dominolarına dokunursa Azîz başkan dokunur, hiçbir şey değişmiyor Arda kardeşler h.u.meler cihan aydın Zorbay küçük vs vs a klansman hakemleri çeteler siyasiler malum örgüt diğer Anadolu takımlarının başkanlarını bile gs li seçiyor seçtiriyor,bu düzen yıkılmadıktan sonra kirli lig olarak dünya da anılmaya devam edecek 1 1 Yanıtla
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