Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum - Son Dakika
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Spor

Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum

Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret\'e Icardi\'den eşi benzeri görülmemiş yorum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ünlü şef Nusret Gökçe'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile çekilmiş fotoğrafına Instagram'dan tepki gösterdi. Nusret'in, ''Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho'' notuna ''Bugün değil kardeşim'' yorumunu yapan Icardi'nin o hareketi çok konuşuldu.

23.09.2024 09:49
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin yankıları hala sürerken Icardi'nin sosyal medya tepkisi gündem oldu.

Nusret'in Ali Koç ve Jose Mourinho ile çektirdiği fotoğrafın altına Icardi'nin yaptığı yorum büyük yankı uyandırdı. Ali Koç ilgili göndermeli paylaşımlar yapmaktan sıkılmayan Mauro Icardi'nin hedefinde bu kez ünlü şef Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı vardı.

"ADAMIN TİLLAHI ALİ KOÇ VE ADAMIN DESTANI MOURINHO"

Nusret sosyal medya hesabında "Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho" yazarak ikili ile birlikte olan fotoğraflarını paylaştı. Icardi bu paylaşımı es geçmedi. "Bugün değil kardeşim" yazan Icardi'ye Nusret "Her zaman Ali Koç" yanıtı verdi ancak kısa süre sonra paylaşımını sildi.

"BUGÜN DEĞİL ADAMIM"

Nusret'in "Adamın tillahı Ali Koç ve adamın destanı Jose Mourinho" paylaşımının altına Icardi, "Bugün değil adamım" mesajını yazdı.

Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum

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Son Dakika Spor Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    immobilenin çırağı kacardi hala yaşıyormu ya 13 30 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Buda kendini nimetten sanıyor 13 20 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    buda aynı melo gibi oldu herkese atlıyor boynuzlu 16 14 Yanıtla
  • Turgay Uysal:
    Destanı Galatasaray dün olduğu gibi bugünde yazacak adım adım 20 9 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Adamsım icardi 14 4 Yanıtla
  • said örücü:
    bunu mert hakan yapsa olay adam diye haber yapardınız, icardi soyunma odasındada ali koç forması giymiş hngi futbolcu rakip takım başkanına laf söyleyebiliyor yada imada bulunabiliyor adaletli ceza verin ve adaletli haber yapın şimdi yazın yine olay adam diye 3 10 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum - Son Dakika
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