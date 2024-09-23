Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret\'e Icardi\'den eşi benzeri görülmemiş yorum

Spor

Süper Lig devi Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin yankıları hala sürerken Icardi'nin sosyal medya tepkisi gündem oldu.

Nusret'in Ali Koç ve Jose Mourinho ile çektirdiği fotoğrafın altına Icardi'nin yaptığı yorum büyük yankı uyandırdı. Ali Koç ilgili göndermeli paylaşımlar yapmaktan sıkılmayan Mauro Icardi'nin hedefinde bu kez ünlü şef Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı vardı.

"ADAMIN TİLLAHI ALİ KOÇ VE ADAMIN DESTANI MOURINHO"

Nusret sosyal medya hesabında "Adamın tillahi Ali koç & Adamın destanı Jose Mourinho" yazarak ikili ile birlikte olan fotoğraflarını paylaştı. Icardi bu paylaşımı es geçmedi. "Bugün değil kardeşim" yazan Icardi'ye Nusret "Her zaman Ali Koç" yanıtı verdi ancak kısa süre sonra paylaşımını sildi.

"BUGÜN DEĞİL ADAMIM"

Nusret'in "Adamın tillahı Ali Koç ve adamın destanı Jose Mourinho" paylaşımının altına Icardi, "Bugün değil adamım" mesajını yazdı.