Ali Poyraz Uzdemir Gümüş Madalya Kazandı

Milli satranççı Ali Poyraz Uzdemir, Gürcistan'da düzenlenen FIDE Dünya Kupası'nda 12 yaş genel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batum kentinde sona eren organizasyonda Türkiye'yi 8, 10 ve 12 yaş kategorilerinde 24 milli sporcu temsil etti.

FIDE Ustası (FM) Ali Poyraz Uzdemir, 12 yaş genel kategorisini 8,5 puanla ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.