Süper Lig ekibi Gaziantep FK, geride bıraktığımız Çaykur Rizespor'da formasıyla etkili bir performans sergileyen golcü futbolcu Ali Sowe için harekete geçti.
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Gambiyalı forvet, Gaziantep FK ile görüşmesinde Güneydoğu ekibinden 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro talep etti. Kulüp yönetimi, bu maliyetin mevcut bütçeyi aştığını belirterek transfer görüşmelerini askıya aldı. Kırmızı-siyahlıların uygun maliyetli başka bir golcü arayışına geçtiği öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezon Karadeniz ekibinde 40 resmi maçta forma giyen tecrübeli isim, 19 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi - Son Dakika
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