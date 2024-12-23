Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Birinci Oldu - Son Dakika
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Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Birinci Oldu

Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu\'nda Birinci Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin atletizm sporcusu Ali Turan, Mersin'de düzenlenen maratonda 10 kilometre yarışında 1. olarak önemli bir başarıya imza attı. 60-65 yaş kategorisinde yarışan Turan, 1773 sporcu arasında birinciliği elde ederek Sakarya'yı gururlandırdı.

23.12.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcularından Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda 10 kilometre yarışında bin 773 sporcu arasında birinci olarak şehrine önemli bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, atletizm kategorisinde şehri gururlandıran bir başarıyı daha hanesine yazdı. Büyükşehir'in atletizm sporcularından Ali Turan, 15 Aralık'ta Mersin'de düzenlenen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'na katıldı. 60-65 yaş kategorisinde ter döken Turan, gösterdiği başarılı performansla turnuvaya damga vuran isim oldu. Şehri için ter döken başarılı sporcu 10 kilometre yarışlarında bin 773 sporcu arasında ipi ilk göğüsleyen sporcu olup önemli bir şampiyonluk kazandı.

Aldığı bu başarıyla atletizm dalında şehrinin hanesine önemli bir derece ekleyen Turan, podyuma çıkarak kupasını aldı. Ayrıca Büyükşehir'in genç atletizm sporcuları ise aynı organizasyonda "3 kilometre halk koşusuna" katıldı. Sporcuların her biri farklı derecelerle bu koşuda en iyi derece yapan isimlerin arasına girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından şampiyonluğunu ilan eden Ali Turan'a ve diğer sporculara teşekkür edilen açıklamada, "Sakarya'mız adına gurur verici bir başarıya imza atan sporcumuz Ali Turan ve genç takımımızı ortaya koydukları mücadele için kutluyor, nice başarılar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Turan, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Birinci Oldu - Son Dakika

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