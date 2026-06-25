Ali Türkkan WRC2'deki İlk Startını Alıyor - Son Dakika
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Ali Türkkan WRC2'deki İlk Startını Alıyor

25.06.2026 15:19
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Milli sporcu Ali Türkkan, WRC2'deki ilk startını Acropol Rallisi'nde alacak.

Milli sporcu Ali Türkkan, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Acropol Rallisi'nde kariyerindeki ilk WRC2 startını alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi iki ekip temsil edecek.

Geçen yıl Acropol Rallisi'ni WRC3 ve junior kategorilerinde birinci tamamlayan Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu adına Ford Fiesta MKII ile mücadele edecek.

Son 3 sezondur WRC Masters Cup klasmanında yarışan Uğur Soylu ise co-pilotu Mehmet Akif Yalçın ile GP Garage My Team adına Skoda Fabia RS'nin direksiyonuna geçecek.

Bugün saat 19.00'da seyirci etabıyla başlayacak toplam 1165 kilometre uzunluğundaki rallide 26 Haziran Cuma ve 27 Haziran Cumartesi günleri altışar, 28 Haziran Pazar günü ise 4 özel etap koşulacak.

Kaynak: AA

Otomobil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Türkkan WRC2'deki İlk Startını Alıyor - Son Dakika

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