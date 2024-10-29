Türkiye Kürek Milli Takımı'nda antrenörlük görevine Ali Yiğit Saygılıgil getirildi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ali Yiğit Saygılıgil, Türkiye Kürek Milli Takımı'nda antrenörlük görevine getirilmiştir. Ali Yiğit hocamıza görevinde başarılar diler, birlikte başarılara yol alacağımız bir dönem olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Federasyon, daha önce yayımladığı teşekkür mesajıyla milli takım antrenörü Sonat Doğan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Son Dakika › Spor › Ali Yiğit Saygılıgil Kürek Milli Takımı'nın Antrenörü Oldu - Son Dakika
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