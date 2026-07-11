Aliağa FK, Adnan Karahisar\'ı kadrosuna kattı

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine Namet Ateş'in getirilmesinin ardından ilk resmi transfer açıklaması geldi. İzmir temsilcisi son olarak geçen sezon Adana 01 FK'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş patentli santrfor (20) Adnan Karahisar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım formasıyla alt yaş kategorilerinde 23 maça çıkan Adnan Karahisar'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adnan geçen sezon ligde 24 maçta 2 gol kaydetti.