Aliağa FK Sezona Galibiyetle Başladı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden iki Ege ekibi Ayvalıkgücü ve Aliağa FK'nın mücadelesinde kazanan konuk Aliağa oldu. Rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi sezona 3 puanla başladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51'inci dakikasında Mehmet Fuat, Aliağa FK'nın golünü kaydetti. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da 77'nci dakikada Polat kırmızı kart gördü. 90+4'üncü dakikada Hasan, Aliağa FK'nın ikinci golünü attı. Ayvalık'taki müsabakanın kazananı Aliağa FK oldu.