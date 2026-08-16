Namet Ateş: "Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var" - Son Dakika
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Namet Ateş: "Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var"

Namet Ateş: "Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var"
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Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampında genç ve tecrübeli oyuncu dengesini önemsediklerini, genç oyuncuların kulübün geleceğini oluşturacağını söyledi. İlk maç 6 Eylül'de Arnavutköy Belediyespor deplasmanında.

Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, Afyonkarahisar'da sürdürdükleri ikinci etap kamp çalışmaları, kadro yapılanması ve yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, kadroda genç ve tecrübeli oyuncu dengesine önem verdiklerini söyledi. Ateş, "Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. İzmir temsilcisinin Teknik Direktörü Namet Ateş, kamp çalışmaları, kadro yapılanması ve yeni sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Afyonkarahisar'da sürdürdüklerini belirten 45 yaşındaki teknik adam, çalışmaların maç temposuna yakın bir program doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Ateş, kadroda beklentilerinin yüksek olduğu genç oyuncuların da bulunduğunu ifade etti.

"Kadroda genç ve tecrübeli oyuncu dengesini önemsiyoruz"

Transfer çalışmalarını belirli bir planlama doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Ateş, potansiyeli yüksek ve sezon içerisinde forma şansı bulabilecek oyuncuları kadroya katmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Mevcut kadro ile yeni transferlerin uyumuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübeli oyuncularımız, takımda kalan isimlerimiz ve yeni transferlerimiz arasında doğru bir kadro birlikteliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Ne çok genç bir kadroyla ne de yalnızca tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımla ligde sürdürülebilir başarı sağlanabilir. Bu dengeyi doğru kuran takımların ayakta kalabileceğine inanıyoruz."

"Genç oyuncularımız Aliağa'nın geleceğini oluşturacak"

KKulübün yalnızca kısa vadeli sportif hedeflere odaklanmadığını belirten Namet Ateş, Aliağa Futbol Kulübü'nün kurumsal geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmek istediklerini söyledi. Genç oyunculara duydukları güveni vurgulayan Ateş, "Birinci amacımız yalnızca bu sezon için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak değil, aynı zamanda Aliağa Futbol Kulübü'nün geleceğini sağlam temellere kurmak istiyoruz. Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var. Bu isimlerin ilerleyen süreçte Aliağa'nın geleceğini oluşturacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Aliağa Futbol Kulübü'nün 6 Eylül'de deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacağını hatırlatan Ateş, "Bu tarihe kadar kadromuzun ve oyun planımızın hazır hale geleceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Futbol, Eylül, Namet, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Namet Ateş: 'Beklentimizin yüksek olduğu genç oyuncularımız var' - Son Dakika

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