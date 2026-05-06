Aliağa FK'da hoca değişikliği!
Aliağa FK'da hoca değişikliği!

06.05.2026 02:52
Aliağa FK, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından Polat Çetin'i görevden alıp Çağdaş Çavuş'u atadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, normal sezonun son haftasında alınan 5-0'lık Bursaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı yönetim, kritik play-off süreci öncesi takımı Çağdaş Çavuş'a emanet etti.

Aliağa FK'nın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, kariyerinde daha önce Alanya Kestel, Kepezspor, Manisa FK, Iğdır FK ve son olarak 1. Lig ekibi Çorum FK'da görev yaptı. Çavuş, 2023-2024 sezonunda Kepezspor ile 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Aliağa FK, play-off etabında ligi 70 puanla 3. sırada bitiren Muşspor ile eşleşti. Sarı-siyahlılar, yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş yönetimindeki ilk maçına 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Aliağa Atatürk Stadı'nda çıkacak. Eşleşmenin rövanşı ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş'ta oynanacak. Bu turu geçecek ekip, Mardin 1969 - Kahramanmaraş İstiklalspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

