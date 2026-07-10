Aliağa FK'da Namet Ateş Dönemi Başladı - Son Dakika
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Aliağa FK'da Namet Ateş Dönemi Başladı

Aliağa FK\'da Namet Ateş Dönemi Başladı
10.07.2026 16:35
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Aliağa FK, teknik direktör Namet Ateş ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Başarılar dilediler.

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine Namet Ateş getirildi. Başkan Turgay Mete'nin katıldığı imza töreni sonrası yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Namet Ateş'le 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Namet Ateş ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2024-25 yıllarında Altınordu'da yaşayan 45 yaşındaki teknik adam Altınordu'da altyapı direktörü, Manisa FK'da ise gençlik gelişim sorumlusu olarak görev yaptı. Ateş yardımcı antrenör olarak Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Göztepe, Elazığspor ve Şanlıurfaspor'da çalıştı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, Namet, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK'da Namet Ateş Dönemi Başladı - Son Dakika

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