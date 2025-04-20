Aliağa FK'dan Şampiyonluk İçin Önemli Galibiyet

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa FK, evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'u mağlup etmesini bildi: 5-2. Aliağa FK, 16'ncı dakikada Mustafa, 40'ıncı, 48'inci ve 79'uncu dakikalarda Mehmet Fuat ve 50'inci dakikalarda Berke ile golleri attı. Konuk takım 58'de Murat ve 68'de penaltıdan Doğukan ile ağları sarstı. Aliağa FK bu sonuçla namağlup bir şekilde 61 puana yükseldi ve bitime tek maç kala lider Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü.