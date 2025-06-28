Aliağa FK, Hasan Kılıç'ı Transfer Etti

2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, son olarak Pendikspor forması giyen Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Pendikspor'la 1'inci Lig'de 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsıp 2 asist yaptı. Daha önce Samsunspor ve Adana Demirspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Hazan Kılıç, Sakaryaspor, Samsunspor, Adana Demirspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'da forma giydi.