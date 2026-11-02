Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor'a 90+2'de yediği golle 3-2 yenilerek 4. sıraya geriledi - Son Dakika
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Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor'a 90+2'de yediği golle 3-2 yenilerek 4. sıraya geriledi

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Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor\'a 90+2\'de yediği golle 3-2 yenilerek 4. sıraya geriledi
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Aliağa FK, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 90+2'nci dakikada yediği golle 3-2 yenilerek 21 puanda kaldı. Haftaya lider giren sarı-siyahlılar, bu sonuçla 4'üncü sıraya geriledi ve bu hafta evinde 2'nci sıradaki Muşspor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve haftaya lider giren Aliağa Futbol, İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu maça kadar 5'te 5 yapıp zirveye kurulan sarı-siyahlılar öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Rakibine 90+2'nci dakikada yediği golle mağlup olan Aliağa FK, 21 puanda kalıp liderlikten 4'üncü sıraya geriledi. Aliağa FK, bu sezon deplasmanda Elazığspor'a da 5-0 kaybetmişti. Yarışta yara alan Aliağa FK bu hafta evinde önemli rakiplerinden, 2'nci sıradaki Muşspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
İnegölSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor'a 90+2'de yediği golle 3-2 yenilerek 4. sıraya geriledi - Son Dakika
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