Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor\'a 90+2\'de yediği golle 3-2 yenilerek 4. sıraya geriledi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve haftaya lider giren Aliağa Futbol, İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu maça kadar 5'te 5 yapıp zirveye kurulan sarı-siyahlılar öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Rakibine 90+2'nci dakikada yediği golle mağlup olan Aliağa FK, 21 puanda kalıp liderlikten 4'üncü sıraya geriledi. Aliağa FK, bu sezon deplasmanda Elazığspor'a da 5-0 kaybetmişti. Yarışta yara alan Aliağa FK bu hafta evinde önemli rakiplerinden, 2'nci sıradaki Muşspor'la karşı karşıya gelecek.