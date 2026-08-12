Aliağa FK, İzzet Furkan Malak'ı Kiraladı - Son Dakika
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Aliağa FK, İzzet Furkan Malak'ı Kiraladı

Aliağa FK, İzzet Furkan Malak\'ı Kiraladı
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Aliağa FK, Göztepe'den İzzet Furkan Malak'ı sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

2'nci Lig temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü, transferde Süper Lig'deki İzmir ekibi Göztepe'den İzzet Furkan Malak'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatı Hakan Mete de yer aldı. Göztepe altyapısında yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-25 sezonunda Southampton U21 forması da giyip geçen sezon başında ise İsveç ekibi IFK Haninge'ye kiralık olarak gönderilmişti. İzzet Furkan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yıl bahis hesapları bulunan 152 hakem ve bin 24 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ederek hak mahrumiyeti cezaları vermesiyle başlayan 'Futbolda Bahis' soruşturmasında 45 gün ceza aldı.

Genç futbolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı kapsamda yürüttüğü soruşturmada aralık ayında kendi takımının maçına bahis oynadığı gerekçesiyle tutuklandı. 8 Ekim 2023'te henüz 18 yaşında profesyonel futbolcuyken kendi takımı Göztepe'nin 1'inci Lig'de Boluspor'la deplasmanda oynadığı maça '2,5 alt' şeklinde bahis oynadığı, dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ilişkin resimler tespit edildiği gerekçesiyle tutuklanan ve kendisiyle aynı soruşturmada cezaevine gönderilen diğer 25 futbolcuyla birlikte 4 ile 13 yıl arasında hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan İzzet Furkan, bu yıl mart ayında tahliye edildi. O sezon ağırlıklı olarak U19 takımında görev yapıp 1'inci Lig'de 5 maçta süre alan İzzet Furkan, 8 Ekim'deki söz konusu maçta kadroda yer almamıştı.

KAMP BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarını Aliağa Tesisleri'nde gerçekleştiren Aliağa FK, ikinci etap kampına Afyonkarahisar'da start verdi. 28 kişilik futbolcu kadrosuyla çalışmalarına başlayan İzmir ekibi, 21 Ağustos'a kadar Afyon'da kamp yapacak. Aliağa Futbol Kulübü, kamp boyunca 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek sarı-siyahlı ekip, 6 Eylül Pazar günü Arnavutköy Belediyespor deplasmanında sezonu açacak.

Kaynak: DHA

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