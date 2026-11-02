Aliağa FK'nın 3-2'lik yenilgisiyle 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik Elazığspor'a geçti - Son Dakika
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Aliağa FK'nın 3-2'lik yenilgisiyle 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik Elazığspor'a geçti

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Aliağa FK\'nın 3-2\'lik yenilgisiyle 2. Lig Beyaz Grup\'ta liderlik Elazığspor\'a geçti
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Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenilmesiyle Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik Seza Çimento Elazığspor'a geçti. Bordo-beyazlı ekip 27 golle grubun en fazla gol atan ikinci takımı, 7 golle de en az gol yiyen takımı oldu.

Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor deplasmanında takılmasıyla 2. Lig beyaz grupta liderlik koltuğuna geçti.

Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenilmesiyle Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik Seza Çimento Elazığspor'a geçti. Bordo-beyazlı kulüp attığı 27 golle grubun en fazla gol atan 2. takımı olurken, yediği 7 golle de grubun en az gol yiyen takımı oldu.

Elazığspor'da sarı kart ceza sınırına gelen sağ bek Erhan Kartal ile stoper Feyyaz Belen, KT Şanlıurfaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde 11. haftada deplasmanda oynanacak EÇ Erbaaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: İHA
ElazığsporİnegölSporSon Dakika

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