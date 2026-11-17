Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 12. hafta mücadelesinde yarın sahasında Sebat Spor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, 12. hafta mücadelesinde yarın Sebat Spor ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Onur Can Dolğun yönetecek.

Bu zorlu müsabaka öncesi Aliağa FK, 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla ligde 4. sırada yer alırken, konuk ekip Trabzon temsilcisi ise 15 puanla 9. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi zirve takibini sürdürmek için bu müsabakadan mutlak 3 puan hedeflerken, Sebat Spor ise üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan Namet Ateş'le yollarını ayırarak takımın başına Erkan Sözeri'yi getiren Aliağa FK'de deneyimli teknik adam, yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.