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Aliağa FK, Yusuf Erdem Gümüş ve Atakan Gündüz'ü kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aliağa FK, Yusuf Erdem Gümüş ve Atakan Gündüz'ü kadrosuna kattı

Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderliği geri almak ve kadrosunu güçlendirmek için Bandırmaspor'dan Yusuf Erdem Gümüş ve Kırklarelispor'dan Atakan Gündüz'ü transfer etti. Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından transferleri duyurdu.

Aliağa FK, Yusuf Erdem Gümüş ve Atakan Gündüz\'ü kadrosuna kattı
16.01.2024 - 14:07,
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Aliağa FK, Bandırmaspor'dan sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ile Kırklarelispor'dan stoper Atakan Gündüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi yenilgisiz ikinci sırada tamamlayan Aliağa FK, liderliği tekrar geri almak ve kadrosunu güçlendirmek için dış transferde harekete geçti. Transfer döneminin açılmasıyla radarına aldığı oyuncularla görüşmeler sağlayan İzmir ekibi, Bandırmaspor'dan sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ile Kırklarelispor'dan Atakan Gündüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları çerçevesinde stoper Atakan Gündüz ile sağ bek Yusuf Erdem Gümüş'ü kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Öte yandan, Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası hazırlık kampını tamamlayan Aliağa FK, 2 günlük aranın ardından ligde oynayacakları Kepezspor maçının çalışmalarına Aliağa'daki tesislerde başladığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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