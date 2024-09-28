Aliağa Futbol 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti

Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Aliağa Futbol, evinde 1922 Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi müsabakanın 45'inci dakikasında Berke Bıyık'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. Aliağa Futbol, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Mustafa Saymak ile bir gol daha buldu, fark ikiye çıktı: 2-0. Muhammed Şahingöz, 90+2'nci dakikada Aliağa FK adına üçüncü golü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Aliağa Futbol evinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Aliağa Futbol puanını 8'e çıkarırken, Konya temsilcisi ise 5 puanda kaldı.