Aliağa Futbol 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Aliağa Futbol 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti

Aliağa Futbol, 1922 Konyaspor'u evinde 3-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.

28.09.2024 18:58
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Aliağa Futbol, evinde 1922 Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi müsabakanın 45'inci dakikasında Berke Bıyık'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. Aliağa Futbol, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Mustafa Saymak ile bir gol daha buldu, fark ikiye çıktı: 2-0. Muhammed Şahingöz, 90+2'nci dakikada Aliağa FK adına üçüncü golü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Aliağa Futbol evinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Aliağa Futbol puanını 8'e çıkarırken, Konya temsilcisi ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Futbol 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa Futbol 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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