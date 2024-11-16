Aliağa Futbol, 52 Orduspor ile Beraber Kaldı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Aliağa Futbol, 11'inci hafta müsabakasında evinde 52 Orduspor FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları gole çeviremezken, taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonucun ardından Aliağa Futbol, 19 puana çıktı ve namağlup unvanını sürdürdü. 52 Orduspor da 21 puana yükselip üst sıralarda kaldı.