Aliağa KZY Spor Kulübü Tarih Yazdı: 1. Lig'e Yükselme Yolunda Önemli Bir Adım - Son Dakika
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Aliağa KZY Spor Kulübü Tarih Yazdı: 1. Lig'e Yükselme Yolunda Önemli Bir Adım

Aliağa KZY Spor Kulübü Tarih Yazdı: 1. Lig\'e Yükselme Yolunda Önemli Bir Adım

Aliağa KZY Spor Kulübü, TVF 2. Lig Kadınlar 6. Grup'ta zirve yarışındaki birinciliğini garantileyerek play-off oynamayı başardı. Kendi sahasında Karşıyaka 2 kulübünü 3-2 yenerek büyük bir başarı elde etti.

06.01.2025 12:02  Güncelleme: 12:04
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Aliağa KZY Spor Kulübü, TVF 2. Lig Kadınlar 6. Grup'ta sezonun bitimine 3 maç kala zirve yarışındaki birinciliğini garantileyerek tarih yazdı.

Play-off oynamayı garantileyerek birinci lige göz kırpan Aliağa KZY Spor Kulübü, kendi seyircisi önünde Karşıyaka 2 kulübünü 3-2 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa KZY Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan ile sporseverler tribünden izledi.

Play off hazırlıkları başladı

Basketbol ve futbol branşlarında kazandığı birçok başarıyla dikkat çeken Aliağa, bu kez voleybol branşında büyük bir başarıya imza attı. Aliağa, profesyonel kategoride tarihinde ilk kez bir kadın voleybol takımıyla 1. Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım attı. Aliağa'nın Sultanları, yenilgisiz bir şekilde sürdürdükleri lig etabından büyük bir moral ve motivasyonla KFC Kadınlar 1. Lig'e yükselme Play Off hazırlıklarına başladı.

Voleybolda hedef büyük

Aliağa KZY, sadece voleybol değil, basketbol ve futbol gibi farklı branşlarda da kazandığı başarılarla Aliağa'ya büyük gurur yaşatıyor. Aliağa KZY Spor Kulübü'nün voleybol branşındaki başarısı, aynı zamanda Aliağa'nın sporculuk vizyonunun ve kulübün profesyonel yönetiminin bir yansıması olarak da kabul ediliyor. Kulüp, Türkiye Finalleri öncesinde ana sponsor ve sponsor arayışlarını hızlandırmayı planlıyor. Bu desteklerin sağlanması, kulübün profesyonel voleybol altyapısının güçlenmesine ve 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmasına önemli bir katkı sağlayacak.

Genç sporcular için ilham kaynağı olacak

Aliağa KZY Spor Kulübü, KFC Kadınlar 1. Lig'e yükseldiği takdirde, Türkiye'de bir altyapı spor kulübünün ilk kez 1. Lig'e çıkma başarısı göstermiş olacak. Bu, spor dünyasında bir ilki temsil edecek ve Aliağa için tarihi bir anı oluşturacak. Bu zafer, aynı zamanda genç sporcular için bir ilham kaynağı olacak, Aliağa ve çevresindeki birçok gencin sporla daha fazla ilgilenmesini sağlayacak.

Birinci lig tarihi bir adım olacak

Kulübün 1. Lig yolundaki başarısı, sadece voleybol branşıyla sınırlı kalmayıp, Aliağa KZY Spor Kulübü'nün tüm branşlardaki vizyonunu ve gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu tarihi başarı, kulübün uzun vadeli hedeflerine ulaşmada ve bölgesel spor altyapısını daha da güçlendirmede önemli bir adım olarak kaydedilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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