Aliağa Petkimspor'a Kötü Haber

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BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor'da yeni transferlerden Mustafa Kurtuldum sezon öncesi şanssız sakatlık yaşadı. Sezon başında Tofaş'tan transfer edilen 23 yaşındaki oyun kurucunun geçen cuma günü Merkezefendi Belediyesi Basket'le oynanan hazırlık maçında çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak basketbolcu bu sezon forma giyemeyecek. Mustafa Kurtuldum'un daha önce de çapraz bağı sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.