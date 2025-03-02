Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Anadolu Efes: Larkin 16, Thompson 11, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Nwora 9, Bryant 22, Smits 10, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 13, Burak Can Yıldızlı
Aliağa Petkimspor: Beck 29, Russell 12, Williams 7, Yavuz Gültekin 5, Salinas 16, Dotson 2, Tyree 14, Troy Selim Şav 10, Alridge 8, Karahan Tuan Efeoğlu
1. Periyot: 19-22
Devre: 50-44
3. Periyot: 83-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'i deplasmanda 103-101 yendi.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
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